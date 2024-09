Ministro da Saúde do Líbano diz que ataques ao Hezbollah com pagers são crimes de guerra

Explosões de dispositivos de comunicação causaram 37 mortes e mais de 3 mil feridos, levando a uma crise no sistema de saúde e aumento das tensões com Israel

AFP Uma foto tirada em 18 de setembro de 2024, nos subúrbios ao sul de Beirute, mostra os restos de pagers explodidos em exibição em um local não revelado. Centenas de pagers usados ​​por membros do Hezbollah explodiram em todo o Líbano em 17 de setembro, matando pelo menos nove pessoas e ferindo cerca de 2.800 em explosões que o grupo militante apoiado pelo Irã atribuiu a Israel



O ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, declarou que as explosões de dispositivos de comunicação, como pagers e walkie-talkies, utilizados pelo Hezbollah, resultaram em 37 mortes e mais de 3 mil feridos, configurando um crime de guerra. Ele atribuiu os ataques a Israel, enfatizando que ocorreram em áreas civis, longe de zonas de combate. Abiad pediu uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para discutir a gravidade do uso de tecnologia como armamento. Os hospitais libaneses estão enfrentando uma pressão extrema, com cirurgias sendo realizadas quase sem interrupção e um aumento na necessidade de amputações devido à gravidade das lesões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O sistema de saúde local se mostrou incapaz de atender a todos os feridos, muitos dos quais são jovens. O ministro destacou que muitos pacientes sofrerão sequelas permanentes e precisarão de reabilitação a longo prazo. Embora o exército israelense não tenha se manifestado sobre os ataques, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, sugeriu que Israel entrou em uma nova fase de conflito, com um foco renovado no Hezbollah. Essa mudança de estratégia indica um aumento nas hostilidades entre as partes envolvidas. Por sua vez, o líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, prometeu retaliações severas contra Israel, afirmando que o país ultrapassou “todas as linhas vermelhas”.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA