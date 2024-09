Israel bombardeia centenas de sistemas de lançadores de foguetes no Líbano

Segundo o Exército israelense foram atacados cerca de 100 lançadores e outras infraestruturas terroristas

Rabih DAHER / AFP Fumaça e fogo sobem do local de um ataque israelense na vila de Mahmoudiyeh, no sul do Líbano



O Exército de Israel informou que havia realizado, nesta quinta-feira (19), cerca de 30 bombardeios contra plataformas de lançamento de foguetes e infraestruturas do movimento islamista Hezbollah no Líbano. A Força Aérea “bombardeou aproximadamente 30 lançadores [de foguetes] do Hezbollah e locais de infraestruturas terroristas que continham cerca de 150 lançadores prontos para disparar projéteis em direção ao território israelense”, informou o Exército em um comunicado. Esse não foi o último ataque. Na noite desta quinta, novos bombardeios foram realizados contra uma centena de sistemas lançadores de foguetes do movimento pró-Irã Hezbollah “prontos para serem usados imediatamente para disparar contra o território israelense”. “Desde a tarde de hoje, o Exército atacou cerca de 100 lançadores e outras infraestruturas terroristas, que continham cerca de 1.000 canhões”, aponta o comunicado das forças armadas, que reafirmaram sua determinação de “continuar destruindo a infraestrutura e capacidade do Hezbollah, para defender o Estado de Israel”.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo