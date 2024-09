Hezbollah nega presença de armas em locais atacados em Beirute

O Ministério da Saúde Pública libanês confirmou até agora seis mortos e 91 feridos na ação, embora tenha alertado que o número de vítimas aumentará

STRINGER/EFE/EPA Meio dia após o ataque, o Hezbollah ainda não confirmou ou negou publicamente se o seu principal líder estava na área ou qual é seu paradeiro



O grupo xiita libanês Hezbollah negou que houvesse armas nos pontos atacados neste sábado por Israel nos subúrbios ao sul de Beirute, ao mesmo tempo em que continua sem comentar o paradeiro do seu líder, Hassan Nasrallah, horas depois do bombardeio do qual supostamente foi alvo. “As falsas alegações do inimigo sobre a presença de armas ou depósitos de armas nos edifícios civis que bombardeou nos subúrbios ao sul não são verdadeiras”, afirmou o movimento em um breve comunicado sobre a onda de ataques realizados de madrugada contra vários pontos dos subúrbios da capital libanesa.

O Exército israelense disse em comunicado que estava atacando armas do Hezbollah armazenadas em propriedades residenciais nessa área, conhecida como Dahye e um importante reduto do grupo xiita. Poucas horas antes, aquela mesma área já tinha sido alvo de um bombardeio de intensidade sem precedentes que provocou o desabamento de vários edifícios e que, segundo fontes israelenses, pretendia atingir Nasrallah em um complexo subterrâneo também localizado sob edifícios civis.

Meio dia após o ataque, o Hezbollah ainda não confirmou ou negou publicamente se o seu principal líder estava na área ou qual é seu paradeiro. O Ministério da Saúde Pública libanês confirmou até agora seis mortos e 91 feridos na ação, embora tenha alertado que o número de vítimas aumentará à medida que a operação de resgate continue em meio à grande destruição causada pelos impactos.

*Com informações da EFE

