‘História responsabilizará Donald Trump’, diz Mike Pence sobre ataque ao Capitólio

Ex-vice-presidente disse que colega republicano ‘estava errado’ e condenou as declarações ‘imprudentes’: ‘Colocaram em perigo a minha família e todos que estavam no Capitólio naquele dia’

EFE/EPA/KEVIN DIETSCH Trump anunciou a intenção de disputar um novo mandato presidencial nas eleições de 2024, mas Pence também deu acenos que pode concorrer à candidatura republicana



O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que a “história responsabilizará” o ex-presidente Donald Trump pela sua influência no ataque ao Capitólio, em 2021. Durante discurso no jantar anual Gridiron, em Washington, Pence afirmou que ” Trump estava errado”. A declaração pode aumentar a distância entre os dois ex-aliados, que estão em crise desde que o Mike se recusou a seguir os esforços do ex-presidente para reverter o resultado das eleições de 2020. “Eu não tinha o direito de reverter a eleição. E as palavras imprudentes dele colocaram em perigo a minha família e todos que estavam no Capitólio naquele dia. E sei que a história responsabilizará Donald Trump”, ponderou Pence. “O povo americano tem o direito de saber o que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro. (…) Não se enganem a respeito, o que aconteceu naquele dia foi uma desgraça”, disse o ex-vice. Durante a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, alguns dos participantes gritaram que Mike deveria ser enforcado, o que obrigou o então vice-presidente a procurar um local seguro. Donald Trump anunciou a intenção de disputar um novo mandato presidencial nas eleições de 2024, mas Pence também deu acenos que pode concorrer à candidatura republicana. “Eu, de todo coração, sem reservas, apoiarei o candidato republicano à presidência em 2024 – se for eu”, completou Mike, antecipando uma batalha que pode acontecer no próximo ano.

*Com Agence France-Presse