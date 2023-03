Príncipe Harry faz aparição surpresa em audiência contra popular jornal britânico

Ele e Elton John lideram um grupo que acusa o tabloide Daily Mail de coletar informações ilegalmente por meio de detetives, ouvindo suas conversas em seus carros ou em suas casas

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, fez uma aparição surpresa nesta segunda-feira, 27, em uma audiência judicial contra o Daily Mail. Conhecido por sua luta contra os tabloides britânicos, ele chegou de táxi ao palácio da Justiça da capital britânica e dirigiu-se a uma sala da Suprema Corte de Londres e sentou-se ao fundo, onde se juntou à lenda do pop Elton John pela tarde. Os dois lideram um grupo de sete demandantes, incluindo também a atriz Liz Hurley, que acusam o grupo editorial do jornal Daily Mail, o Associated Newspapers, de coletar informações ilegalmente por meio de detetives, ouvindo suas conversas em seus carros ou em suas casas. A maioria das acusações data do período entre 1993 e 2011, embora alguns fatos sejam de 2018. A Associated Newspapers “refutou total e inequivocamente essas calúnias absurdas” quando o processo foi anunciado no início de outubro e agora, durante os quatro dias de audiências, tenta arquivar o caso.

Desde que Harry e a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, abalaram a monarquia ao anunciar que estavam deixando as funções oficiais para morar na Califórnia em 2020, o príncipe de 38 anos viaja ao Reino Unido em raras ocasiões que sempre despertam fortes expectativas. A aparição surpresa do príncipe em Londres, que só visita o Reino Unido em caráter excepcional, ocorre pouco mais de um mês antes da cerimônia de coroação de seu pai, em 6 de maio. Seu eventual retorno ao país tem sido objeto de muita especulação nos jornais britânicos nos últimos meses, após os virulentos ataques do casal à família real. Ele e Meghan, que moram na Califórnia desde que deixaram a monarquia em 2020, foram convidados para a cerimônia, mas ainda não anunciaram se comparecerão. A última vez que eles foram vistos em público no Reino Unido foi no funeral da avó de Harry, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado. Segundo a imprensa britânica, o príncipe não planeja se encontrar nem com seu pai, Charles III, nem com seu irmão, Príncipe William.