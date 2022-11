Homem captura rato gigante com tamanho de um bebê humano dentro de sua própria casa

Animal tinha aproximadamente 46 cm e impressionou Derek Blamire que nunca tinha visto um roedor desse tamanho

Reprodução/Facebook/DerekBlamire Rato tinha 46 cm e foi encontrado no jardim da casa de Derek Blamire



Um britânico, identificado como Derek Blamire, 82 anos, foi surpreendido por um rato gigante em seu jardim, informou o jornal inglês Daily Star. A captura de roedores não é algo novo, o aposentado está acostumado a fazer isso, porém, nunca tinha pegado um desse tamanho. “Moro aqui a sete anos e já peguei mais de 50 ratos. Às vezes eu os enveneno ou os pego em uma armadilha. Se eles continuarem vindo, vou continuar pegando-os. Eu não vou desistir”, disse em entrevista ao jornal. Contudo, o animal captura foi uma novidade. Ele tinha aproximadamente 46 cm, equivalente ao tamanho de um bebê humano recém-nascido, que, em média, nasce com 48 cm. O tamanho do animal assustou os vizinhos que também começaram a fazer comparação do animal com cachorros. Blamire não sabe ao certo porque tantos animais aparecem em sua casa, mas, ele acredita que seja porque eles devem habitar os terrenos baldios próximos à sua propriedade, além deles serem atraídos pelas comidas que ele deixa no jardim para os pássaros. A alimentação dos voadores é uma forma de apanhar os roedores, porque ele vai alimentando os dois e, quando quer capturar os ratos, para de dar comida para os pássaros por uma semana para que eles fiquem com fome e facilite o processo de captura. “Eles podem desaparecer por algumas semanas e então, de repente, voltam.