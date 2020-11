Homem com faca deixa mortos e feridos em Quebec, no Canadá

Jovem de 20 anos estava vestido com trajes medievais e foi preso pela polícia

Pixabay Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas



Mais um ataque a facas fez vítimas neste fim de semana pelo mundo. Desta vez, um homem vestidos com trajes medievais matou duas pessoas com uma faca na noite do sábado (31), Halloween, em Quebec, no Canadá. Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas no ataque, que aconteceu próximo ao parlamento provincial. De acordo com a polícia local, o autor tem 20 anos e foi preso. A ordem foi para que os moradores permanecessem em casa porque as investigações estão em andamento.

Desde quinta-feira (29) o mundo enfrenta diversos ataques armados em diferentes continentes. Apenas na França, na quinta, um homem armado com uma faca matou três pessoas na Basílica de Nice. No mesmo dia, um homem que portava uma lâmina em Lyon foi preso. Em Avignon, um outro homem morreu após ameaçar pessoas com uma arma. No Consulado da França na Arábia Saudita também aconteceu um ataque com feridos. No sábado (31), um padre ortodoxo foi ferido por um tiro enquanto fechava sua igreja, também em Lyon.