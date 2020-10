Sobe para 35 o número de mortos após terremoto que atingiu a Turquia

Ministro da saúde do país afirmou ainda afirmou que outros 642 pacientes chegaram a ser atendidos desde o registro do terremoto, mas todos receberam alta

EFE/EPA/ERDEM SAHIN Muitos prédios desabaram com o terremoto no mar Egeu que atingiu a Turquia e a Grécia



O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, informou neste sábado, 31, que o número de mortes provocadas pelo terremoto de magnitude 7 graus na escala Richter que atingiu o país nesta sexta, especialmente a região do mar Egeu, como a cidade de Esmirna, chegou a 35. “Perdemos 35 vidas. Há oito pessoas em unidades de terapia intensiva, três delas em estado grave. Temos um total de 243 pessoas que seguem em tratamento”, disse o integrante do governo em entrevista coletiva.

Horas antes, Koca, que está em Esmirna, afirmou no Twitter que outros 642 pacientes chegaram a ser atendidos desde o registro do terremoto, mas todos receberam alta. Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia, com 4 milhões de habitantes, e foi a região mais afetada pelo tremor de terra, que chegou a 6,8 pontos na escala Richter. O epicentro foi o interior do mar Egeu. Além das 35 mortes na Turquia, foram contabilizadas outras duas na ilha de Samos, na Grécia, que fica a apenas 10 quilômetros do foco do tremor. De acordo com balanço oficial do serviço de emergências turco, em Esmirna, 17 edificações desabaram de forma parcial ou total, com os trabalhos de resgate tendo sido concluídos em nove delas.

*Com Agência EFE