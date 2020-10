Padre ortodoxo fica gravemente ferido após levar tiro em Lyon, na França

Ministério do Interior pediu à população que evite o setor Jean-Macé

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Na última quinta-feira (29), um homem armado com uma faca matou três pessoas também em uma igreja



Um padre ortodoxo foi ferido por um tiro por volta das 16h (horário local, 11h de Brasília) deste sábado (31) enquanto fechada a sua igreja na região de Lyon, na França. De acordo com a imprensa francesa, um homem abriu fogo duas vezes antes de fugir. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O Ministério do Interior relatou uma intervenção das forças de segurança no 7º bairro de Lyon e pediu à população que evite o setor Jean-Macé. Mais informações em instantes.

🔴 #ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon.

Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZZxeTADcAF — Ministère de l'Intérieur – Alerte (@Beauvau_Alerte) October 31, 2020

Semana turbulenta

Na tarde da última quinta-feira (29), o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que apesar de estar sob ataque, o país não cederá ao terrorismo. A declaração foi feita durante um discurso em frente à Basílica de Nice, onde um homem armado com uma faca matou três pessoas na manhã do mesmo dia. Uma das vítimas era a brasileira Simone Barreto, que vivia no país há 30 anos. Além da tragédia na igreja cristã, o dia também foi marcado pela prisão de um homem que portava uma lâmina em Lyon, pela morte de um outro homem que ameaçou pessoas com uma arma em Avignon e por um ataque ao consulado da França na Arábia Saudita.

Após o ataque em Nice, Macron anunciou que sete mil militares vão fazer o patrulhamento nas ruas para a Operação Sentinela, com o objetivo de proteger locais de culto e escolas. O país vai celebrar o Dia de Todos os Santos neste domingo (1º). A França monitora, atualmente, oito mil pessoas que estão cadastradas no arquivo de alertas para a prevenção da radicalização terrorista, mas nenhum dos responsáveis pelos últimos atentados estava nesta lista.