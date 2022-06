Homem confunde jacaré com cachorro e leva mordida na Flórida

Réptil agarrou a perna direita da vítima e rasgou uma parte do músculo

Pixabay / Christine Sponchia

Um homem ficou gravemente ferido após confundir um jacaré com um cachorro e ser atacado. O caso aconteceu no condado de Sarasota, na costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada da segunda-feira, 6. A vítima, que não teve identidade divulgada, deixou o hotel Warm Mineral Springs, na cidade de North Point, para uma caminhada na região. Durante o passeio, viu uma figura se movendo entre arbustos, mas acreditou ser um cachorro preso em uma longa coleira. Ao passar pelo local, no entanto, o homem foi atacado pelo jacaré, que agarrou sua perna direita e rasgou parte do músculo. A vítima conseguiu escapar do réptil e denunciou o ataque para a polícia, sendo levado para o Sarasota Memorial Hospital, onde está se recuperando de seus ferimentos. O jacaré foi capturado pelos policiais e removido da área por um caçador.

*Com informações da EFE