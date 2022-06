Menino de dois anos atira e mata pai nos Estados Unidos

Uma criança de dois anos atirou e matou o pai na Flórida, nos Estados Unidos, informou as autoridades locais na segunda-feira, 6, alertando que foi um disparo acidental. O caso ocorreu no dia 26 de maio perto de Orlando. Segundo os policiais que receberam o alerta, os pais haviam deixado a arma carregada sem monitoramento e o pequeno encontrou a pistola em uma bolsa que Reggie Mabry, o pai, havia deixado no chão. Ao chegarem no local, as autoridades se depararam com uma mulher, Marie Ayala, fazendo massagem cardíaca em seu marido, Mabry, que havia sido baleado. Em um primeiro momento, a polícia pensou que se tratava de um suicídio, entretanto, o filho mais velho do casal, um menino de três anos, informou aos agentes que foi seu irmão quem havia disparado a arma de fogo, declarou o xerife do condado de Orange, John Mina.

O homem de 26 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. Toda a família – o casal, os dois meninos e uma bebê de cinco meses – estava no único quarto da casa quando tudo aconteceu. Mabry e Ayala estavam em liberdade condicional após cometerem delitos de negligência infantil e consumo de narcóticos, de acordo com Mina. Depois da morte de Mabry, a polícia prendeu Ayala, de 28 anos, por homicídio culposo, posse de arma de fogo por um criminoso condenado e violação de liberdade condicional. “Agora essas crianças perderam seus pais, seu pai está morto, sua mãe está presa e um menino tem que viver sabendo que atirou contra seu pai”, declarou o xerife.

Reggie Mabry, 26 – the father tragically shot & killed by his 2-year-old – should not even have had a gun. He & his wife, Marie Ayala, are convicted felons.

Ayala is now in jail on charges incl. Manslaughter by Culpable Negligence & Possession of a Firearm by a Convicted Felon. pic.twitter.com/wLuQdnN1U9

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) June 6, 2022