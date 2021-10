Homem de 21 anos é detido após abrir fogo em universidade na Espanha

Segundo polícia, ninguém ficou ferido e suspeito preso afirmou que ‘não queria causar dano a ninguém, somente à faculdade’

Samu Valcárcel @samuvalcar/Twitter Pelo menos três tiros foram disparados por jovem de 21 anos contra universidade na Espanha



Um jovem de 21 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 13, após usar uma espingarda para abrir fogo contra o edifício da Universidade do País Basco (EHU-UPV), na cidade de Leioa, na Espanha. De acordo com a polícia, o homem, que não teve identidade revelada, entrou na faculdade pouco após as 18h30 e efetuou pelo menos três disparos dentro do prédio. Segundo testemunhas entrevistadas pelo jornal espanhol “20 minutos”, o autor teria gritado: “não quero fazer danos a ninguém, somente ao UPV (nome da universidade)”. As sirenes do campus foram ativadas e todos os estudantes da Faculdade de Medicina e Enfermaria, onde o ataque ocorreu, foram realojados para outros prédios. Um cordão policial proibiu a entrada de qualquer pessoa a pé, de ônibus ou de carro no local e um helicóptero foi acionado para dar apoio aos policiais. Até mesmo membros do esquadrão antibombas da polícia foram encaminhados ao local. Apesar disso, nenhum sinal de risco aos estudantes foi encontrado. O estudante detido está à disposição da Justiça.