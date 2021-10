Três pessoas morrem atropeladas por trem na França; polícia acredita que vítimas eram imigrantes

Segundo imprensa local, dois dos mortos eram da Argélia; investigação foi aberta para entender o que aconteceu no momento do acidente

Florian Pépellin/Creative Commons Suspeita é de que pessoas estivessem descansando ou dormindo nos trilhos



Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um trem que seguia da cidade de Hendaye para Bordeaux, ambas na França, atropelar pessoas que estavam nos trilhos na manhã desta terça-feira, 12. De acordo com a companhia nacional de trens do país europeu, a colisão ocorreu por volta das 5h30 no horário local (00h30 na hora de Brasília) e a principal suspeita é de que as vítimas fossem imigrantes de outro país que estavam descansando nos trilhos no momento do atropelamento. De acordo com a imprensa local, duas das vítimas foram identificadas como cidadãos da Argélia, mas esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades locais. De acordo com o prefeito da cidade de Ciboure, Eneko Aldana-Douat, é comum que migrantes se concentrem na região de passagem do trem, que fica próxima à fronteira com a Espanha. O serviço ferroviário na região foi suspenso após o acidente e voltou a funcionar cerca de três horas depois. Uma investigação foi aberta para investigar o que ocorreu e a quarta pessoa atingida pelo veículo foi encaminhada em estado grave para o hospital.