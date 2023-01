Terceiro tiroteio em menos de uma semana na Califórnia deixa sete mortos

Estados Unidos já registraram ao menos 39 assassinatos em massa desde o início de 2023, segundo o Gun Violence Archive

EFE/EPA/GEORGE NIKITIN Polícia de Half Moon Bay se reúne em um dos dois locais de tiroteios em massa em uma fazenda Half Moon Bay, Califórnia



Sete pessoas foram mortas em dois tiroteios relacionados entre si na última segunda-feira, 23, em fazendas perto de Half Moon Bay, uma comunidade da costa pacífica, a 50 quilômetros de São Francisco, no norte da California, nos Estados Unidos. Os crimes marcam o terceiro assassinato em massa do Estado em menos de uma semana. O primeiro deles foi um ataque a um salão de dança que deixou 11 mortos na festividade do Ano Novo Chinês, no final de semana. Segundo o Gun Violence Archive, grupo de pesquisa independente, 39 tiroteios foram registrados nos Estados Unidos somente no início de 2023.

Os policiais prenderam um suspeito dos tiroteios desta segunda, identificado como Chunli Zhao, de 67 anos, depois de encontrá-lo em seu carro no estacionamento de uma subestação do xerife, disse a xerife do condado de San Mateo, Christina Corpus. Quatro pessoas foram encontradas mortas e um quinto ferido por tiros em uma fazenda. Além delas, os policiais encontraram outras três pessoas mortas em outro local a vários quilômetros de distância. Ambos os tiroteios ocorreram. As autoridades acreditam que Zhao trabalha em uma das instalações e que as vítimas também eram trabalhadores, disse Corpus. Ela ainda falou que as autoridades ainda não sabem o motivo do tiroteio. O ano novo trouxe uma série chocante de assassinatos em massa nos EUA – seis em menos de três semanas, representando 39 mortes. Três ocorreram na Califórnia desde 16 de janeiro.

Um vídeo da prisão mostrou três policiais se aproximando de um carro estacionado com armas em punho. Zhao saiu do carro e os policiais o puxaram para o chão, algemaram-no e o levaram embora. Uma arma foi encontrada em seu veículo, segundo as autoridades. O vídeo foi capturado por Kati McHugh, uma moradora de Half Moon Bay que testemunhou a prisão. Half Moon Bay é uma pequena cidade costeira com raízes agrícolas, lar de cerca de 12 mil pessoas. “O suspeito está sob custódia. Não há ameaça contínua à comunidade neste momento”, disse a xerife Corpus no Twitter. A cidade e a área circundante do Condado de San Mateo são conhecidas por produzir flores e vegetais, como couve-de-bruxelas. O condado permite o cultivo de cannabis em certas áreas. É uma comunidade majoritariamente branca e cerca de 5% da população é asiática, segundo dados do Censo.