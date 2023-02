Homem é atacado por galinha na Irlanda e morre de arritmia cardíaca

Holandês Jasper Kraus estava se recuperando de um câncer e tinha uma saúde debilitada; ele foi encontrado pelo inquilino com perfurações profundas nas pernas

Jasper Kraus, um holandês que morava em um vilarejo na Irlanda, morreu após ser atacado por uma de suas galinhas de criação e ter uma arritmia cardíaca. O caso aconteceu em abril de 2022, mas só agora a polícia está investigando. Kraus, que estava se recuperando de um câncer e tinha uma saúde debilitada, foi encontrado por seu inquilino com perfurações profundas nas pernas e deitado sobre o próprio sangue. Corey O’Keeffe, que morava com a vítima há dois anos, disse em depoimento que acordou com os gritos de socorro e, após levantar e se deparar com o ocorrido, ligou para emergência e, na sequência, começou a cuidar dos ferimentos e realizou uma massagem cardíaca por cerca de 25 minutos, enquanto aguardava a ambulância chegar. Ramadan Shatwan, o médico que atendeu Kraus confirmou que, apesar do homem ter perdido muito sangue, a causa da morte foi uma arritmia cardíaca letal, com ateroma coronário grave e cardiomegalia. O especialista acredita que o susto ao perceber os ferimentos contribuíram para sua morte antes do resgate chegar. O coração do homem não estava tão saudável. A filha de Kraus conta que sabia da sensibilidade do pai. Ela sabe exatamente a galinha que atacou o pai, pois o animal já tinha feito o mesmo com sua filha. Ela lamentou que o pai estivesse sozinho na hora do ataque.