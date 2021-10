Homem é detido após parar ‘carro suspeito’ diante da Suprema Corte dos EUA

Segundo polícia do Capitólio, Dale Paul Melvin, de 55 anos, parecia frustrado e se recusou a responder perguntas de policiais, afirmando que ‘o tempo para conversa tinha acabado’

EFE/EPA/SHAWN THEW Homem foi detido após mais de uma hora de negociações



A polícia do Capitólio dos Estados Unidos bloqueou uma série de ruas de Washington D.C. nesta terça-feira, 4, para deter um homem com atitude suspeita dentro de um carro estacionado em frente ao prédio da Suprema Corte, que retomou as atividades presenciais nesta segunda-feira, 3. O primeiro alerta sobre o veículo foi emitido nas redes sociais das forças de segurança locais, que pediram para que moradores se afastassem da região. Cerca de uma hora depois, eles anunciaram a detenção de Dale Paul Melvin, de 55 anos, natural de Kimball, uma cidade com menos de 10 mil habitantes no Michigan. O homem foi acusado de desacato a uma autoridade e agressão a um policial. De acordo com um comunicado divulgado pela polícia, o suspeito parecia “frustrado” e não queria negociar com nenhum oficial, afirmando sempre que “o tempo para conversa acabou”. O veículo ainda passa por uma varredura e até o momento, de acordo com a Polícia do Capitólio, nenhuma arma foi encontrada nele.