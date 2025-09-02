Homem é morto pela polícia após ataque com faca em Marselha

Ataque ocorreu à tarde, nas proximidades do Porto Velho (Le Vieux Port), área conhecida também pelo tráfico de drogas

A polícia francesa matou, nesta terça-feira (2), um homem que esfaqueou várias pessoas no centro de Marselha, a segunda maior cidade da França. O ataque ocorreu à tarde, nas proximidades do Porto Velho (Le Vieux Port), área conhecida também pelo tráfico de drogas. Segundo o promotor Nicolas Bessone, o agressor — um tunisiano — feriu cinco pessoas, sendo que uma delas está em estado crítico. Entre as vítimas estão o gerente de um hotel, de onde o homem havia sido expulso por não pagar a estadia, o filho do gerente, um cliente e dois transeuntes.

Testemunhas relataram que os agentes chegaram rapidamente ao local. Uma moradora contou que os policiais tentaram deter o suspeito em frente a um restaurante de fast-food. Nesse momento, ele teria tentado atacar um dos agentes com uma faca. “O policial gritou ‘Pare, pare’ antes de ouvirmos os disparos”, disse. Outra testemunha afirmou ter visto o agressor armado com “duas grandes facas de açougueiro”.

*Com informação da AFP

Publicado por Sarah Paula