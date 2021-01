Homem é resgatado após 18 dias perdido em bosques da Austrália

Robert Weber, de 56 anos, relatou que seu carro ficou preso na lama e, ao sair para buscar ajuda, se perdeu na floresta

Um homem foi resgatado neste domingo, 24, após passar mais de duas semanas perdido nas florestas da Austrália. Robert Weber, de 58 anos, estava desaparecido desde o dia 06 de janeiro, quando foi visto pela última vez saindo de um hotel em Kilkivan, cerca de 200 km ao norte da cidade de Brisbane. Segundo a polícia de Queensland, Weber foi encontrado perto de uma represa por um proprietário da região. O homem informou as autoridades que seu carro ficou preso na lama no meio da floresta. “Ele ficou três dias em seu carro com seu cachorro antes de ficar sem água. Então saiu a pé, se perdeu e ficou em uma represa, onde sobreviveu dormindo no chão, bebendo água da represa e comendo cogumelos”, explicou a polícia em comunicado.

Desde que seu desaparecimento foi relatado, equipes de resgate foram acionadas, mas já tinham suspendido as buscas aéreas e terrestres por não encontrarem nenhum vestígio deixado por ele. De acordo com os policiais, ‘arbustos densos, rios, represas e terrenos acidentados em condições de umidade’ foram revistados a procura de Weber, mas nada foi encontrado. Ele foi encaminhado a um hospital local sofrendo com ‘exposições às intempéries’, mas seu estado de saúde é considerado bom. O cachorro não foi localizado.