Homem mais rico da República Tcheca morre em acidente de helicóptero

O homem mais rico da República Tcheca, Petr Kellner, faleceu nesta segunda-feira, 29, durante um acidente de helicóptero no Alasca, nos Estados Unidos. O fundador do grupo de investimento PPF, avaliado em € 44 bilhões, estava sobrevoando a Geleira Knik para esquiar quando a aeronave entrou em colapso por razões ainda desconhecidas. Junto com ele estava outro empresário, Benjamin Larochaix, dois guias do resort de luxo Tordillo Mountain Lodge e o piloto. Uma única pessoa sobreviveu ao acidente está hospitalizada. Petr Kellner tinha 56 anos e era o sócio majoritário do grupo de investimento PPF, que posteriormente se expandiu para a área de engenharia, telecomunicação e crédito ao consumidor. A sua fortuna pessoal foi estimada em US$ 17 bilhões pela revista Forbes. Ele deixou a esposa e quatro filhos.