Homem mata turista canadense em ataque a tiros no México

Um boletim da Secretaria de Segurança do Estado do México informou que pelo menos nove pessoas ficaram feridas, a maioria baleada

Reprodução Pirâmides de Teotihuacán



Um homem matou a tiros uma canadense e depois se suicidou nesta segunda-feira (20) na zona arqueológica das pirâmides de Teotihuacán, no centro do México. Pelo menos seis turistas estrangeiros, incluindo uma criança colombiana, ficaram feridos.

Os disparos ocorreram ao meio-dia em um dos locais pré-hispânicos mais frequentados do país, faltando menos de dois meses para a abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2026, que será coorganizada por México, Estados Unidos e Canadá.

Um boletim da Secretaria de Segurança do Estado do México, onde fica Teotihuacán, detalhou à tarde que pelo menos nove pessoas ficaram feridas, a maioria baleada.

Entre os feridos estão uma canadense, um russo, um holandês, duas mulheres colombianas e um menino de seis anos do mesmo país, que foi atingido por um tiro na pelve.

Na rede social X, a chanceler do Canadá, Anita Anand, descreveu o incidente como “um ato horrível de violência armada” e afirmou que se manteve em contato com as autoridades mexicanas.

Agressão direta

O ataque foi registrado na Pirâmide da Lua, a única do sítio arqueológico que pode ser subida pelos visitantes através de degraus íngremes de pedra vulcânica.

Segundo as investigações preliminares “parece uma agressão direta”, disse à imprensa Cristóbal Castañeda, secretário de Segurança do Estado do México.

Vídeos que circularam nas redes sociais, gravados de diversos ângulos, mostram uma pessoa que seria o atirador na parte média da estrutura, que tem cerca de 45 metros de altura e onde há uma espécie de descanso.

O indivíduo, que aparece em algumas fotos com o rosto parcialmente coberto por uma máscara escura, parece segurar uma arma curta nas mãos. Após o barulho de um disparo, muitas pessoas se lançam ao chão, a poucos metros de distância do agressor.

Autoridades federais encontraram “uma arma de fogo, uma arma branca (faca) e cartuchos úteis” no local, que permanece isolado por policiais e agentes da Guarda Nacional, de acordo com um comunicado do Gabinete de Segurança federal.

“O ocorrido hoje em Teotihuacán nos dói profundamente”, disse a presidente Claudia Sheinbaum na rede social X.

O México conta com cerca de 200 sítios arqueológicos de grande atratividade para os turistas e onde foram registrados alguns acidentes, mas este é o primeiro relato envolvendo uma agressão armada em muitas décadas.

Devido à Copa do Mundo, cuja abertura será no México em 11 de junho, é esperado um aumento no número de turistas estrangeiros no complexo de pirâmides.

Teotihuacán fica a 50 km da Cidade do México, de onde saem diariamente passeios para turistas.

Entre janeiro e julho de 2025, o complexo de pirâmides foi o segundo sítio arqueológico mais visitado no México, com cerca de um milhão de turistas, ficando atrás apenas de Chichén Itzá, na península de Yucatán, segundo dados oficiais.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.