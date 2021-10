Homem negro paraplégico é arrastado de dentro do carro por policiais nos EUA

Mais um caso de racismo policial chocou os Estados Unidos nesta semana. A mídia internacional vinculou nesta segunda-feira, 11, um vídeo que mostra um homem negro sendo arrastado de seu carro por policiais enquanto grita: ‘Sou paraplégico’. As imagens foram capturadas por uma bodycam, câmeras acopladas nos uniformes policiais, de um agente em Dayton, em Ohio. A abordagem a Clifford Owensby, de 39 anos, aconteceu em 30 de setembro. A polícia procurava drogas e pediu para que o rapaz saísse do veículo. Ele respondeu que não poderia, pois era paraplégico, e os policiais o puxaram pelos cabelos e braços e o colocaram na rua. De acordo com as autoridades, foram encontrados mais de 22 mil dólares dentro do veículo.

O departamento de polícia de Dayton informou à BBC que está investigando o incidente e a prefeita da cidade, Nan Whaley, descreveu a filmagem como ‘muito preocupante’. Porta-voz da Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, Derrick Foward, lamentou o episódio. “Puxar este homem para fora do carro, pelos cabelos – um paraplégico – é totalmente inaceitável, desumano e coloca luz negativa em nossa grande cidade”, declarou ao Washington Post. Os policiais informaram que Owensby não foi indiciado.

