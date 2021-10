Estudo da Nasa comprova indícios de existência de rio e lago em Marte

Imagens feitas pela Perseverance mostram que espaço chamado ‘Cratera Jazero’ abrigava corpo d’água; há sinais de sedimentos que podem conter matéria orgânica

EFE/EPA/NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS Segundo pesquisa, Cratera Jazero abrigava lago alimentado por rio



Um estudo feito por pesquisadores da Agência Espacial Norte-americana (Nasa) e divulgado na revista científica Science dá detalhes das expedições feitas pela sonda Perseverance em Marte e prova pela primeira vez na história que o planeta vermelho já teve um lago no local que hoje é chamado de “Cratera Jazero”, espaço com mais de 30 quilômetros de diâmetro. Segundo os pesquisadores, a análise de imagens recentes feitas pelo rover na missão enviada ao planeta mostram evidências de que um corpo d’água existiu na região há cerca de 3,6 bilhões de anos e era alimentado por um rio. A análise das imagens feitas no local dá sinais de que matérias orgânicas compostas por organismos vivos estão acumulados na profundeza do solo, o que deve servir de material de estudo para os especialistas. A pesquisa também indica que o nível da água dentro do rio mudou ao longo dos anos antes de desaparecer inteiramente. Não há qualquer indicação até o momento do que fez com que a região secasse. Antes de secar, o corpo d’água tinha correnteza forte suficiente para carregar e depositar pedregulhos de outras regiões do planeta no local. Uma das hipóteses é de que uma mudança climática tenha causado a seca do espaço. As amostras deverão ser colhidas pela sonda pelos próximos oito anos e deverão ser trazidas de volta à terra para análise.