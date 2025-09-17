Homem preso 14 vezes pode ser condenado à morte nos EUA por matar ucraniana a facadas em trem

Decarlos Brown Junior foi diagnosticado com esquizofrenia e sua mãe havia tentado internação psiquiátrica compulsória, mas não conseguiu efetivá-la

Reprodução/X Decarlos Brown Junior é acusado de matar a facadas a refugiada ucraniana Iryna Zarutska



Um homem, identificado como Decarlos Brown Junior, pode ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos por ter esfaqueado e matado uma refugiada ucraniana no mês passado em um trem em Charlotte, na Carolina do Norte. Junior já tinha sido preso 14 vezes antes de atacar a jovem Iryna Zarutska, de 23 anos. Registros da Justiça dos EUA mostram que ele passou mais de uma década entre idas e vindas no sistema prisional. Brown chegou a ser condenado a cinco anos de prisão por roubo com arma perigosa no condado de Mecklenburg.

Já no início deste ano, ele foi preso por ligar repetidamente para o número de emergência de um hospital e alegar que pessoas tentavam controlá-lo, mas foi liberado sem pagar fiança. O homem foi diagnosticado com esquizofrenia. Sua mãe disse à uma emissora local que tentou uma internação psiquiátrica compulsória neste ano, depois que ele se tornou violento em casa, mas não conseguiu efetivá-la.

Um juiz chegou a determinar que ele realizasse um exame psicológico, a pedido de seu defensor público, para avaliar se ele tinha condições de contribuir para sua própria defesa. No entanto, o procedimento nunca foi realizado. No dia 22 de agosto, Brown atacou Iryna após ela entrar no trem e sentar-se à frente dele. Eles não parecem interagir antes do homem sacar um canivete, levantar-se e golpeá-la no pescoço. Ele foi acusado de homicídio em um sistema de transporte de massa, crime que pode resultar em prisão perpétua ou pena de morte.

O procurador dos EUA para o distrito oeste da Carolina do Norte, Russ Ferguson, disse que outras acusações podem ser apresentadas conforme a investigação avança. O processo federal correrá em paralelo ao processo estadual que acusa Brown de homicídio em primeiro grau. A pena de morte também é uma possível punição para condenados por homicídio em primeiro grau na Carolina do Norte. No entanto, o Estado não realiza uma execução desde 2006. Disputas legais sobre o uso de drogas letais e a exigência da presença de um médico nas execuções ajudaram a atrasar os processos.

O caso tornou-se o mais recente ponto de tensão no debate sobre se cidades como Charlotte estão lidando de forma adequada com o crime violento, doenças mentais e a segurança no transporte público. O governo Trump afirma que o assassinato mostra como líderes locais, juízes e políticas em cidades administradas por democratas estão falhando em proteger os moradores contra crimes violentos.

*Com informações do Estadão Conteúdo