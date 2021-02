Em desfile dos campeões do Super Bowl, Tom Brady arremessa troféu de barco; assista

Equipe do Tampa Bay Buccaneers comemorou título no Hillsborough River, na Flórida, nesta quarta-feira

Reprodução/ Twitter Tom Brady posa com o troféu Lombardi



Os jogadores do Tampa Bay Buccaneers participaram nesta quarta-feira, 10, de um desfile de barcos para comemorar o segundo título do Super Bowl. A comemoração aconteceu no Hillsborough River, em Tampa, na Flórida – onde jogadores, treinadores e demais membros da equipe contornaram as Ilhas Davis antes de terminar em Sparkman Wharf. A ideia era poder celebrar o título de forma segura durante a pandemia de Covid-19. Porém, durante o trajeto, o quarterback sete vezes campeão da NFL, Tom Brady, causou um frio na barriga dos fãs do futebol americano.

O astro arremessou o troféu Lombardi do barco em que estava para o tigh end, Rob Gronkowski, que estava em um barco atrás. Gronkowski recebeu duas bolas de Brady no domingo e anotou dois touckdowns contra o Kansas City Chiefs. Os barcos estavam distantes entre 5 a 10 metros e o arremesso foi filmado por diversos presentes. As imagens viralizaram nas redes sociais e, para alívio de todos, o tigh end segurou o troféu com firmeza e fez a alegria do time. Assista as imagens abaixo: