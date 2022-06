Homem provoca orangotango enjaulado e acaba preso na grade pelo animal; veja vídeo

Caso aconteceu na segunda-feira, 6, na Indonésia; Hasan Arifin passa bem e não teve ferimentos

Reprodução/Twitter/@@neutralizm_

Um turista passou por um momento desesperador enquanto visitava o zoológico de Kusang Kulim, na Indonésia, na segunda-feira, 6. Ele estava em frente a jaula do orangotango, que atende pelo nome de Tina, quando o animal o agarrou. Primeiro foi pela camiseta, depois ela conseguiu pegar o rapaz e, em determinado momento, erguê-lo do chão e prendê-lo na grade na tentativa de morder o homem. Outro visitante que passava pelo local tentou ajudar, mas o animal ameaçava agarrá-lo também. De acordo com a Fox News, o ataque foi motivado porque Tina se revoltou com Hasan Arifin que a provocou e colocou o braço dentro de sua jaula.

Depois de muita luta e com auxílio de outros que passavam pelo local, Arifin conseguiu se libertar. Tanto o homem quanto o animal passam bem e não ficaram feridos. Em entrevista a imprensa local, o gerente do zoológico, Desrizal, informou que Arifin quebrou as regras de segurança na tentativa de obter um vídeo de Tina. “O que aconteceu na segunda-feira foi que o visitante pulou o paralelepípedo da jaula do orangotango para fazer um vídeo sem permissão”, declarou.