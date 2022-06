Ponte desaba no México durante inauguração e leva prefeito para dentro do córrego; veja vídeo

Serviços de emergência apontam que 25 pessoas ficaram feridas; causa do acidente está sendo investigada pela Promotoria Anticorrupção de Morelos

Reprodução/Twitter/@RuidoEnLaRed 'Paseo Ribereño' não resite ao peso das pessoas e desaba



Uma ponte suspensa que estava sendo inaugurada na terça-feira, 7, na cidade de Cuernavaca, no México, não aguentou ao peso dos visitantes e desabou, levando algumas pessoas ao chão, entre elas o prefeito José Luis Uriostegui, sua mulher e quatro vereadores. Serviços de emergência informaram aos jornais locais que 25 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo que mostra o acidente e é possível ver o momento exato em que o piso de madeira cedeu e os pedestres caíram em um córrego repleto de rochas e pedregulhos. 12 pessoas foram levadas para o hospital, segundo a imprensa. Não há relatos de mortes até o momento.

O governador da região lamentou o ocorrido. “Lamento muito o acidente durante a inauguração do Paseo Ribereño. Espero sinceramente que não haja feridos graves”, disse Cuauhtémoc Blanco. A Promotoria Anticorrupção de Morelos, abriu uma investigação para apurar as razões da queda. Segundo o prefeito, a causa teria sido “a imprudência de alguém que começou a pular”, fazendo com que a ponte não resistisse ao peso e levasse as pessoas ao chão. No vídeo, é possível ver quando um homem vestido com roupas pretas dá pequenos saltos e em seguida tudo desmorona. Só ele não caiu, pois, ficou agarrado às suspensões da ponte.