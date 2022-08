Homem realiza sonho e grava de perto erupção de vulcão na Islândia; confira

Bjorn Steinbekk fez um vídeo do Fagradalsfjall e disponibilizou na internet; dezenas de pessoas estão indo até o local para presenciar o espetáculo

Bjorn Steinbekk, um turista que se identifica como “o cara dos drones” nas redes sociais, registrou um momento incrível do vulcão Fagradalsfjall, perto da capital da Islândia, Reykjavik. Ele capturou o momento em que a erupção começa a acontecer bem de perto e conseguiu imagens e vídeos incríveis que ele disponibilizou em seu canal no Youtube. A gravação só foi possível com o auxílio de um drone, segundo Steinbekk. “Há muito tempo planejo cobrir a erupção”, escreveu o autor em sua conta no Instagram. Ativo desde quarta-feira, 3, o vulcão Fagradalsfjall tem sido palco de visita de dezenas de turistas e moradores que andam por aproximadamente 90 minutos para poderem ver de perto o espetáculo. Nos primeiros dias, cerca de duas mil pessoas foram até lá. “Uma experiência de vida”, disse Kristi Tahepold, uma dentista da Estônia, acrescentando que “se você tiver alguma chance na sua vida de ver um vulcão, vá. Mesmo se você não tiver sapatos e roupas para isso”. Além de acompanhar o espetáculo de perto, as pessoas também estão realizando piquenique no local enquanto a lava é cuspida para cima. As autoridades não recomendam a visita até que uma avaliação seja realizada, entretanto, os espectadores não deram ouvidos e continuam indo até lá. O Monte Fagradalsfjall pertence ao sistema vulcânico Krysuvik da Península de Reykjanes, e está a apenas 15 km do aeroporto internacional do país. A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa.

