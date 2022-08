Urso polar invade acampamento e ataca turista francesa no arquipélago de Svalbard

Mulher teve ferimentos leves no braço e sua vida não corre perigo, segundo as autoridades; animal foi sacrificado

Pixabay/Walz Desde 1971 foram registrados seis ataques mortais de ursos em Svalbard



Um urso polar invadiu um acampamento no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico e atacou uma turista francesa, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira, 8. “Um urso entrou em um acampamento esta manhã por volta das 06h30 (03h30 de Brasília) e feriu uma francesa no braço”, declarou o chefe da polícia local, Stein Olav Bredli. “Sua vida não está em perigo”, acrescentou. A mulher fazia parte de uma expedição com 25 pessoas alojadas em barracas no oeste do território localizado a aproximadamente mil quilômetros do Polo Norte. A turista foi resgatada de helicóptero para o hospital de Longyearbyen, a principal cidade do arquipélago. Segundo Bredli, o grupo realizou disparos contra o animal que se assustou e “abandou o lugar”, entretanto, o urso polar foi localizado posteriormente e sacrificado devido à magnitude de suas feridas. Desde 1971 foram registrados seis ataques mortais de ursos. O último, em que morreu um holandês de 38 anos, foi em 2020. De acordo com uma contagem de 2015, no setor norueguês do Ártico vivem aproximadamente mil ursos polares, uma espécie protegida desde 1973, e 300 deles viviem o ano todo no arquipélago. Quem vai para Svalbard precisa estar preparado para um evential encontro com os ursos, por isso é obrigatório levar um rifle ao sair das comunidades urbanas. Segundo os especialistas, o derretimento das geleiras devido ao aquecimento global está privando os ursos polares de seu locais de caça favoritos, onde se alimentam de focas, e está os aproximando de áreas habitadas por humanos, em busca de alimento.

*Com informações da AFP