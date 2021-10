Homem vestido de Coringa esfaqueia passageiros em trem do Japão

Segundo a imprensa local, ao menos 10 pessoas ficaram feridas no ataque

Reprodução / Twitter @SIZ33 Vídeos gravados por testemunhas mostram pessoas pulando das janelas do trem para fugir das chamas e do agressor



Neste domingo, 31, data em que o Japão realiza suas eleições gerais, um homem usou uma faca para atacar passageiros em um trem de Tóquio. O caso aconteceu na linha suburbana de Keio, no altura da estação de Kokuryo, zona oeste da capital. Segundo a imprensa local, além de ferir ao menos 10 pessoas, o homem de 24 anos, que usava uma fantasia do Coringa, também colocou fogo em líquido inflamável, causando um incêndio dentro do vagão. De acordo com a Reuters, um passageiro de 60 anos estava inconsciente e em estado crítico após ser esfaqueado. Vídeos gravados por testemunhas e compartilhados nas redes sociais mostram pessoas pulando das janelas do trem para fugir das chamas e do agressor, que foi preso e está sendo investigado. “Achei que fosse uma manobra de Halloween. Então, vi um homem caminhando acenando com uma faca.”, disse uma testemunha ao jornal Yomiuri. Cerca de 105,6 milhões de japoneses foram chamados para votar em 46 mil colégios eleitorais do país neste domingo, o que causou um movimento incomum de pessoas usando os transportes públicos.

*Com EFE e Reuters