Homens armados sequestram 73 crianças em escola na Nigéria

De dezembro até agora, mais de mil estudantes foram raptados em situações semelhantes no país; polícia busca responsáveis pelo crime

Google Maps/Reprodução Sequestro ocorreu na região de Zamfara



Pelo menos 73 crianças que estavam em uma escola na cidade de Zamfara, área rural no noroeste da Nigéria, foram sequestradas por um grupo armado nesta terça-feira, 1º. De acordo com a polícia do país, a invasão ocorreu por volta das 11h22 no horário local (7h22 no horário de Brasília) na Escola Secundária Government Day e o número exato de sequestradores não foi contabilizado até agora. “Times de busca trabalham em sinergia com equipes militares para garantir um resgate seguro dos estudantes”, afirmou o porta-voz da polícia, Mohammed Shehu, em posicionamento à imprensa. Há mais de um ano, a Nigéria enfrenta uma onda de ataques de sequestradores a escolas. Eles raptam as crianças em busca de recompensas em dinheiro por parte do governo. De dezembro de 2020 até o momento, 1,1 mil estudantes foram sequestrados em mais de uma dúzia de operações do tipo no país.