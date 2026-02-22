Hungria anuncia que bloqueará 20º pacote de sanções da União Europeia contra Rússia
Chanceler húngaro condiciona apoio às novas medidas ao restabelecimento do fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba, danificado em território da Ucrânia após ataques russos
O ministro das Relações Exteriores da Hungria anunciou, neste domingo (22), que bloqueará a adoção prevista do 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, devido à interrupção do fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba.
Os 27 Estados-membros ainda precisam aprovar essas novas sanções para que entrem em vigor.
“Amanhã [segunda-feira], o Conselho de Ministros das Relações Exteriores deverá adotar o 20º pacote de sanções. Bloquearemos essa decisão“, declarou Péter Szijjártó no Facebook.
“Enquanto os ucranianos não permitirem o fornecimento de petróleo à Hungria, não autorizaremos nenhuma decisão importante para eles”, acrescentou.
Segundo a Ucrânia, o oleoduto Druzhba — que atravessa seu território para transportar petróleo russo para a Eslováquia e a Hungria — foi danificado em 27 de janeiro por ataques russos em Brody.
A Hungria considera que é responsabilidade da Ucrânia garantir a segurança e o funcionamento do trecho do oleoduto que atravessa seu território.
No início de fevereiro, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, visando os setores bancário e energético. Este seria o vigésimo pacote de sanções desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.
Novas proibições de exportação e importação contra a Rússia também estão sendo consideradas.
*AFP
