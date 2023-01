IBM anuncia corte de quase 4 mil empregos em meio a reorganização empresarial

Quantidade de postos equivale a pouco mais de 1% da força de trabalho da companhia

FRED DUFOUR / AFP Diversas empresas de tecnologia têm anunciado planos de demissão em massa



A gigante norte-americana da informática IBM vai cortar cerca de 3,9 mil empregos, informou uma fonte à AFP, na quarta-feira, 25. O número representa pouco mais de 1% da força de trabalho da companhia e as demissões estariam relacionadas com as atividades que a IBM liquidou. No entanto, a empresa de informática com sede no estado de Nova York não mencionou cortes de empregos em seu relatório de resultados trimestrais divulgado na quarta-feira ou em uma ligação com analistas para discutir resultados financeiros. A IBM disse que assumiria um pagamento único de US$ 300 milhões no primeiro trimestre deste ano, que segundo a fonte estaria relacionado às demissões. “Não é uma ação baseada nos resultados de 2022 ou nas expectativas para 2023”, disse um porta-voz da IBM à AFP. Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet, empresa matriz do Google, apresentaram recentemente planos de redução de pessoal, depois de contratar muitos funcionários durante a pandemia para atender à crescente demanda.

*Com informações da agência AFP