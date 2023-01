Iceberg maior que a cidade de São Paulo se desprende da Antártida

Um iceberg maior que a cidade de São Paulo se desprendeu da Antártida no último domingo de uma plataforma de gele próxima a uma estação científica do Reino Unido, anunciou um grupo de cientistas na segunda-feira, 23. O bloco de gelo tinha 1.550 km² (a cidade de São Paulo tem aproximadamente 1.520 km²). Apesar da região estar sofrendo com o aquecimento global, a British Antarctic Survey (BAS), um órgão que estuda as regiões polares, garantiu que o fenômeno da vez não teve nenhuma relação com as mudanças climáticas, por outro lado, se deu por causa da maré forte que aumentou a fenda que já existia na região. “Este evento era esperado e faz parte do comportamento natural da [plataforma de gelo] East Brunt. Não está relacionado com as mudanças climáticas”, afirmou o glaciologista Dominic Hodgson, do instituto britânico. A rachadura já tinha sido detectada um década atrás pelo próprio BAS. O desprendimento aconteceu por volta das 16h de domingo. Essa foi a segunda maior ruptura. Há dois anos, um bloco de gelo de tamanho similar a esse, já tinha se soltado. Segundo os glaciologistas, as fissuras nas plataformas de gelo tem aumentado na última década.

