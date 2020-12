Idosa de 90 anos é a primeira pessoa a tomar vacina contra Covid-19 no Reino Unido

Margaret Keenan recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer na cidade de Coventry, na Inglaterra

EFE/EPA/Jacob King / POOL - 08/12/20 A previsão é que 800 mil doses sejam aplicadas nas próximas semanas nos profissionais da saúde e nos idosos com mais de 80 anos



A idosa Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa a tomar o primeiro imunizante contra a Covid-19 aprovado no Ocidente. O Reino Unido iniciou, nesta terça-feira, 8, a vacinação contra o coronavírus com o produto da Pfizer/BioNTech. Keenan, que vai fazer 91 anos na semana que vem, disse que a vacina foi o “melhor presente de aniversário antecipado”. “Eu me sinto tão privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com meu família e amigos no Ano Novo, depois de passar a maior parte do ano sozinha”, disse ela, que foi vacinada às 6h30 (horário local, 3h30 em Brasília) no University Hospital in Coventry, na Inglaterra.

Depois de 21 dias, Margaret deve voltar ao hospital para tomar a segunda dose do imunizante. A previsão é que 800 mil doses sejam aplicadas nas próximas semanas nos profissionais da área da saúde e nos idosos com mais de 80 anos. Até o fim do mês, a previsão é de mais 4 milhões de doses cheguem ao país. No Reino Unido, a vacinação não é obrigatória. O primeiro-ministro Boris Johnson agradeceu ao NHS (sistema de saúde pública local), todos os cientistas que trabalharam para desenvolver a vacina, os voluntários e todos que têm seguidos as regras para proteger os outros. “Vamos vencer isso junto”, completou. Na Irlanda do Norte, a primeira pessoa a receber a vacina foi a irmã Joanna Sloan, no Royal Victoria Hospital, em Belfast, por volta das 8h (horário local, 5h em Brasília).