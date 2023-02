Idosa declarada morta é encontrada viva em funerária três horas depois

Estado de saúde da senhora de 86 anos é desconhecido; uma investigação foi aberta para obter respostas sobre o ocorrido

Reprodução/GoogleSatélite Idosa vivia na casa de repouco Water's Edge Rehab and Nursing Center



Um caso atípico aconteceu em uma casa de repouso nos Estados Unidos. Uma idosa de 86 anos foi declarada morta às 11h15 da manhã, porém, foi encontrada vida na funerária cerca de três horas depois, às 14h09. O incidente aconteceu no sábado, 4, e foi reportado pelo site de notícias ‘ABC News’. De acordo com a reportagem, a senhora, que não teve a identidade revelada, vivia na casa de repouso Water’s Edge Rehab and Nursing Center, em Nova York, e foi dada como morta pela manhã. Após o ocorrido, a mulher foi direcionada, por volta das 13h30, para o OB Davis Funeral Homes, na localidade de Miller Place, também em NY. Foi quando às 14h09, perceberam que a senhora estava respirando. Imediatamente ela foi encaminhada para o hospital, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. A ABC entrou em contato com a casa de repouso em que a mulher estava, mas não obteve retorno. A funerária, por outro lado, emitiu uma nota de esclarecimento, onde informou que “por respeito à privacidade e confidencialidade das famílias, que temos a honra de servir, não estamos em posição de comentar mais sobre o assunto”. O caso fez com que uma investigação fosse aberta e está sendo conduzida pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, em parceria com o departamento de saúde local.