Piqué ‘foge’ da casa de Shakira com porta-malas aberto ao entregar os filhos; veja

Ex-jogador aparentava estar ‘sério e nervoso’ e acelerou o carro assim que as crianças entraram na casa da cantora

Don EMMERT / AFP Shakira e Gerard Piqué viveram um relacionamento de 12 anos



O ex-jogador de futebol Gerard Piqué parece estar evitando contato com a cantora Shakira. Após passar a tarde com os filhos, Milan e Sasha, o atleta foi levá-los para casa. Assim que as crianças saíram do carro e entraram em casa, o ex-marido da colombiana acelerou o veículo e deixou o local com tanta pressa que foi embora com o porta-malas aberto. O flagra foi feito pelo veículo espanhol Chance, que também divulgou que Piqué estava com o rosto “sério e nervoso” e não conseguia esconder seu desconforto por estar em frente a casa da cantora. O ex-jogador viveu um relacionamento de 12 anos com Shakira e, após oficializar a separação, assumiu namoro com a estudante de relações públicas Clara Chia. O fim do casamento teria sido motivado por traições de Piqué e o clima de tensão entre o ex-casal se tornou público após Shakira lançar com o DJ argentino Bizarrap a música Bzrp Music Sessions #53. Na letra da canção, a cantora não poupou indiretas ao ex-marido, em um trecho, por exemplo, ela diz: “Não quero ter outra decepção. Você se mostra tanto como um campeão e quando mais precisei de você, você mostrou sua pior versão”. Na música, a dona do hit Waka Waka Ela também cita a atual namorada do ex-jogador: “Desejo que você fique bem com minha suposta substituta”.