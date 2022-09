Imagens em 8K do Titanic mostram detalhes nunca vistos da embarcação; confira

Essa é a primeira vez que a captura é realizada em alta definição; presidente da empresa responsável pelos registros afirma que a conquista vai ajudar a analisar a decadência do navio com mais precisão

Reprodução/Youtube/Ocean Gate Expedition Imagens em 8K possibilitam que os especialistas possam analisar a decadência do Titanic com mais precisão



A Ocean Gate Expeditions, uma empresa marítima que atua no Atlântico Norte, local em que o RSM Titanic naufragou, divulgou na quarta-feira, 31, imagens em 8K da embarcação que possibilitam analisar detalhes nunca vistos. Essa é a primeira vez que vídeos são gravados em alta definição. Segundo o presidente da empresa, Stockton Rush, esses novos registros vão ajudar a “equipe de cientistas e arqueólogos marítimos a analisar a decadência do Titanic com mais precisão”, acrescentando que “o vídeo apoiará a identificação de espécies observadas dentro e ao redor do navio”, o que fará com que os arqueólogos possam “documentar elementos dos campos de destroços e destroços com mais detalhes”. Rory Golden, especialistas em naufrágios que há décadas estuda o Titanic, afirmou que com as imagens é possível ver novos detalhes. “Por exemplo, nunca tinha visto o nome do fabricante das âncoras, Noah Hingley & Sons Ltd.. Não me lembro de ter visto imagens com esse nível de detalhes”. Os novos registros, quando comparados com antigos, possibilitam analisar a deterioração da embarcação naufragada há 110 anos. “A manilha que estava originalmente presa ao mastro principal agora desmoronou”, apontou Paul Henry Nargeolet, ex-militar francês que está envolvido na expedição. Os pesquisadores esperam que com as novas imagens seja possível determinar a taxa de decaimento do navio. A Ocean Gate Expeditions já está planejando a expedição Titanic 2023. Os aspirantes a especialistas em missão interessados ​​em apoiar a expedição Titanic Survey devem entrar em contato com a Ocean Gate Expeditions para obter qualificações, disponibilidade e detalhes adicionais.