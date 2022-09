Herdeira bilionária nega que rejeitará fortuna: ‘Vou herdar um valor de dois dígitos de milhões de euros’

Marlene Engelhorn virou notícia e ganhou destaque após dar a entender que não gostava de ser rica e que abriria mão de € 4 bilhões (cerca de R$ 21 bilhões)

Reprodução/site/DerStandard/Heribert Corn Marlene Engelhorn, 29 anos, é herdeira da Basf, importante empresa química alemã



Marlene Engelhorn, 29 anos, voltou a viralizar após desmentir as informações veiculadas em agosto que dava a entender que ela não gostava de ser rica e ia rejeitar a fortuna da família. Ela é herdeira da empresa alemã Basf e deve receber cerca de € 4 bilhões (cerca de R$ 21 bilhões na cotação atual) quando sua avó, Traudl Engelhorn, que ocupa a 687º posição na lista da Forbes como pessoa mais rica, morrer. Em entrevista ao jornal espanhol Ara, ela afirmou que as informações que saíram não eram verdadeiras e que ela não vai rejeitar o dinheiro da família. “Vou herdar um valor de dois dígitos de milhões de euros e eu não vou recusar”, declarou e contou que quando viu as notícias sobre ela não entendeu o que estava acontecendo e nem de onde saíram aquelas declarações. Segundo Marlene, ela gostaria de “poder redistribuir pelo menos 90%, se possível através de taxas”, porém, se não for possível, diz que vai encontrar outra maneira.

A austríaca também relatou que quando sua avó falecer, será ela a responsável por realizar a distribuição da fortuna. E foi nesse momento que se deu conta de quanto dinheiro possuíam. “Eu sabia que era rica, mas aí eu fiquei com raiva e não entendia por quê”, conta. “Eu queria falar sobre o assunto e ao mesmo tempo queria esconder isso das pessoas. Eu não queria esse dinheiro, não me parecia justo”. A jovem relata que cresceu cheia de privilégios e que quando se está nessa posição, não se tem noção do quanto você tem. Por isso, para sair do mundo com o qual está habituada, resolveu estudar literatura alemã em uma universidade, que foi quando teve contato com outras pessoas fora da sua realidade e viu que o que vivia estava fora do normal. “Quando você é super-rico é porque nasceu assim, e geralmente é dinheiro sujo. Nenhuma fortuna é limpa”, diz. Desde 2021 ela é ativista e assinou uma carta aberta junto a outros 60 milionários que estão desconfortáveis com a baixa taxação de sua fortuna. Ela faz parte do Tax Me Now, uma iniciativa de pessoas ricas que estão ativamente comprometidas com a justiça tributária na região DACH.