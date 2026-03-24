Imprensa internacional repercute prisão domiciliar de Bolsonaro

Jornais como The Guardian e The Washington Post enfatizaram que a decisão foi em razão de ‘problemas de saúde’

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Jair Bolsonaro



A mídia internacional repercutiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse transferido para a prisão domiciliar.

Segundo os jornais The Guardian, The Washington Post e a agência Associated Press, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu permissão para cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão em casa. Segundo o The Guardian, apesar da determinação inicial de Moraes de 90 dias da prisão domiciliar “historicamente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil só revoga a prisão domiciliar se a saúde do detento melhorar drasticamente ou se houver violação das normas estabelecidas”.

Já a Reuters e a Bloomberg enfatizaram que a transferência de Bolsonaro da sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha, para casa aconteceu em razão dos “problemas de saúde” do presidiário. “A mudança de posição [de Moraes] ocorre depois que Bolsonaro foi internado no início deste mês na unidade de terapia intensiva de um hospital de Brasília com uma forma aguda de pneumonia”, escreveu a agência Reuters.

The Guardia

The Washington Post

Associated Press

Reuters

Bloomberg