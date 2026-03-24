Jovem Pan > Notícias > Mundo > Imprensa internacional repercute prisão domiciliar de Bolsonaro

Imprensa internacional repercute prisão domiciliar de Bolsonaro

Jornais como The Guardian e The Washington Post enfatizaram que a decisão foi em razão de ‘problemas de saúde’

  • Por Júlia Lara
  • 24/03/2026 17h30 - Atualizado em 24/03/2026 17h48
  • BlueSky
Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo jair bolsonaro Jair Bolsonaro

A mídia internacional repercutiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse transferido para a prisão domiciliar.

Segundo os jornais The Guardian, The Washington Post e a agência Associated Press, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu permissão para cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão em casa. Segundo o The Guardian, apesar da determinação inicial de Moraes de 90 dias da prisão domiciliar “historicamente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil só revoga a prisão domiciliar se a saúde do detento melhorar drasticamente ou se houver violação das normas estabelecidas”.

Já a Reuters e a Bloomberg enfatizaram que a transferência de Bolsonaro da sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha, para casa aconteceu em razão dos “problemas de saúde” do presidiário. “A mudança de posição [de Moraes] ocorre depois que Bolsonaro foi internado no início deste mês na unidade de terapia intensiva de um hospital de Brasília com uma forma aguda de pneumonia”, escreveu a agência Reuters.

The GuardiaRepercussão The Guardian - prisão domiciliar Bolsonaro

The Washington Post

Repercussão The Washington Post - prisão domiciliar Bolsonaro

Associated Press

Repercussão Associated Press - prisão domiciliar Bolsonaro

Reuters

Repercussão Reuters - prisão domiciliar Bolsonaro

Bloomberg

Repercussão Bloomberg - prisão domiciliar Bolsonaro

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >