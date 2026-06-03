Ipsos-Ipec: Ciro Gomes lidera com 44% das intenções de voto para o governo do Ceará

O candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT), aparece com 33% das menções e Eduardo Girão (NOVO) aparece em seguida com 4%

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/04/2018 Ciro Gomes



A pesquisa divulgada pela Ipsos-Ipec nesta quarta-feira (3) aponta vantagem de Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do Ceará, com 44% das intenções de voto.

O candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT), aparece em seguida com 33% das menções. Já Eduardo Girão (NOVO) tem 4% das respostas, enquanto Jarir Pereira (PSOL), Zé Batista (PSTU), Delegado Huggo Leonardo (MISSÃO) e Giovanni Sampaio (PRD), são citados com apenas 1% do eleitorado, cada. Brancos e nulos somam 7% e os indecisos são 8%.

Na pesquisa espontânea de intenção de voto para governador, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, praticamente seis em cada dez eleitores (59%) não mencionam um possível candidato, patamar similar ao da pesquisa de março.

Mas, entre os nomes mais lembrados, destacam-se Ciro Gomes, com 18% e Elmano de Freitas, com 14%. Na pesquisa anterior, eram lembrados por 12% e 13%, respectivamente.

Senado Federal

Na próxima eleição, os eleitores deverão votar em nomes para ocupar duas vagas ao Senado Federal. Neste contexto, a pesquisa testou três possíveis cenários de intenção de voto para ser senador pelo Ceará e, considerando que os entrevistados têm a possibilidade de escolher dois nomes, a soma dos percentuais em cada um dos cenários atinge 200%.

Primeiro cenário:

Segundo cenário:

Terceiro cenário:

Rejeição

Já aqueles candidatos em que os eleitores não votariam de jeito nenhum, 25% afirmaram que não votariam no Capitão Wagner para o Senado. Somam 23% os que afirmam não votar em Luizianne Lins, 22% em Alcides Fernades, 19% em Eunício Oliveira, 18% em General Theóphilo, mesmo percentual que não votaria em Priscila Costa de jeito nenhum. A rejeição de Júnior Mano e Anna Karina é de 17%, cada um, e a Cid Gomes é de 16%.

Metodologia

A pesquisa Ipsos-Ipec ouviu 800 eleitores presencialmente em 37 municípios entre os dias 28 de maio e 1 de junho de 2026. A pesquisa foi solicitada pela RÁDIO COSTA DO SOL LTDA. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº CE04828/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR‐00962/2026.