Incêndio atinge loja de joias da Tiffany’s em Nova York

Suspeita é de que o incêndio tenha ocorrido em decorrência a um problema na rede elétrica no subsolo do estabelecimento; ninguém ficou ferido

Reprodução/@Twitter/@JayneZirkle Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas



Um incêndio atingiu uma loja de joias da Tiffany & Co., em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 29. O estabelecimento está localizado dentro de edifício histórico, do começo dos anos de 1900, no centro de Manhattan, um dos distritos de Nova York. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 9h30, antes da abertura da loja. Informações preliminares dão conta de que o incêndio foi provocado em decorrência de problemas na rede elétrica no subosolo do estabelecimento. De acordo com a corporação, o fogo foi controlado por volta das 12h e ninguém ficou ferido. “Estamos trabalhando com o departamento de bombeiros de Nova York para garantir a segurança dos nossos empregados e clientes. A loja deve abrir ainda hoje, após inspeção das autoridades competentes”, informou a loja.

A região onde estabelecimento está situado fica em uma região onde fica algumas das lojas mais luxuosas do mundo. A loja ficou mundialmente conhecida após aparecer no filme “Bonequinha de Luxo”, em 1961. Nele, a personagem principal do longa, Holly Golightly, interpretada por Audrey Hepburn, vai até a fachada da loja para tomar um café da manhã. pois admirava o estabelecimento.