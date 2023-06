Policial que matou adolescente na França pediu perdão à família, diz advogado

Nahel, de 17 anos, levou um tiro no tórax durante abordagem; morte causou protestos em todo o país

Bertrand Guay/AFP Participante segura uma faixa com os dizeres "Justiça para Nahel" enquanto carros queimam na rua no final de uma marcha em homenagem a um motorista adolescente morto a tiros



O policial que atirou e matou o jovem Nahel, de 17 anos, na França, na última terça-feira, se desculpou com a família do adolescente durante sua detenção, informou o advogado de defesa, Laurent-Franck Liénard, à emissora francesa BFMTV nesta quinta-feira, 29. “As primeiras palavras que ele disse foram para pedir perdão à família da vítima”, comentou. Durante uma marcha na cidade de Nanterre, a mãe de Nahel disse que não tem rancor da polícia. “Não tenho nada contra a polícia. Tenho algo contra uma pessoa, ele que matou meu filho. Ele não precisava matar meu filho”, disse Mounia à TV France 5. Na terça-feira pela manhã, Nahel ultrapassou uma barreira policial com o carro e foi perseguido pelos policiais, que logo após atiraram. O motorista foi socorrido e morreu uma hora depois. Imagens da abordagem viralizaram nas redes sociais e causaram revolta, resultando em protestos em várias cidades. Mais de 40 mil policiais foram destacados para as ruas nesta quinta. Até o momento, 181 pessoas foram presas.