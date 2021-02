Incêndio de grandes proporções causa explosões na Califórnia

O fogo está concentrando em uma zona industrial na cidade de Compton; coluna de fumaça pode ser vista a 40 quilômetros de distância

Reprodução Twitter SpecNews1SoCal O fogo começou em um pátio repleto de paletes e se espalhou por ônibus e edifícios



Os bombeiros da Califórnia estão lutando contra um incêndio que teve início nesta sexta-feira, 26, em uma zona industrial da cidade de Compton. A imprensa local aponta que o fogo começou em um pátio repleto de paletes e se espalhou a partir dali, queimando e causando explosões em edifícios e estacionamentos de ônibus adjacentes. Nenhuma casa foi atingida, mas cerca de 50 residências estão sem luz e alguns moradores foram evacuados da região. Por enquanto, não há relatos de feridos. De acordo com a emissora local NBC Los Angeles, a densa fumaça que está subindo sobre a área do incêndio pode ser vista em Malibu, cidade costeira que fica a 40 quilômetros de distância.

Look at this #fire! Ripping through a pallet yard in #Compton. It spread to a lot next door and the flames are ripping through some buses stored there. Power lines and power poles have been torched as well. @KNX1070 pic.twitter.com/tJI6HQe3M4 — Jon Baird (@KNXBaird) February 26, 2021

Massive fire at a warehouse in compton ca. Now transport and school busses have been destroyed. @azfamily pic.twitter.com/Ss41A4eJQq — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) February 26, 2021

A massive pallet yard fire continues to burn in #Compton off Santa Fe and Banning. Santa Fe is shut down NB from El Segundo. This can be seen from miles around and is causing slowing on the #105fwy thru #Lynwood. @KNX1070 @AlertWildfire @KNXBaird pic.twitter.com/D6VXU5jtdB — Brian Douglas (@BrianDouglasKNX) February 26, 2021