Incêndio devasta edifício histórico de São Petersburgo, na Rússia; veja fotos

Construída no século XIX, a Fábrica Nevski era um marco da antiga capital imperial russa e ainda confeccionava tecidos; polícia prendeu duas pessoas que podem ter sido responsáveis pelo fogo

EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV Um bombeiro morreu e dois tiveram que ser hospitalizados em estado grave durante a operação na Fábrica Nevski



Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício histórico de São Petersburgo nesta segunda-feira, 12. Um bombeiro morreu e dois tiveram que ser hospitalizados em estado grave durante a operação de resgate, que retirou cerca de 40 pessoas do local. Um hotel próximo também teve que ser fechado e os hóspedes, realocados. Ainda não está claro o que iniciou o fogo na Fábrica Nevski que, apesar de ter sido construída no século XIX, ainda trabalhava com a confecção de tecidos. No entanto, a polícia confirmou nesta terça-feira, 13, que foram presas duas pessoas que podem ter sido responsáveis pelo incêndio. A imprensa da Rússia aponta que o prédio de tijolos, marco da antiga capital imperial russa, registrava uma série de irregularidades. Só em fevereiro, por exemplo, agentes de fiscalização reportaram a ausência de sistemas de alarme e anti-chamas. Cerca de 300 bombeiros e ainda tentar extinguir as labaredas. Imagens mostram grandes colunas de fumaça sobre a Fábrica Nevski nas últimas horas, confira: