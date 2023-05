Polícia de Portugal inicia novas buscas por Madeleine McCann 16 anos após desaparecimento

Operação começará na terça-feira, 23, e tem prazo de dois dias; autoridades vão procurar vestígios em uma região que costumava ser frequentada pelo principal suspeito, o alemão Christin Brueckner

Reprodução/site/cmjornal Polícia realiza novas buscas por Madeleine McCann após 16 anos



A polícia de Portugal, a pedido das autoridades alemão, vai realizar novas buscas por Madeleine McCann, 16 anos após o desparecimento da britânica que sumiu em 2007, quando passava férias com os pais em Algarve. Segundo o canal ‘SIC Notícias’, a procura deve começar na terça-feira, 23, na barragem de Arade, região próxima do local em que a menina desapareceu. O local em que as buscas, que tem prazo de dois dias, mas podem ser estendidas se algo relevante for encontrado, vão ser realizadas está sendo delimitado e as estradas estão fechadas. Essa é a primeira grande operação desde 2014, quando autoridades ingleses fizeram escavações no lugar e contaram com ajuda de cães farejadores. Segundo a imprensa portuguesa, as autoridades vão fazer buscas a 50 km da Praia da Luz, região em que Maddie foi vista pela última vez, quando tinha três anos. O local costumava ser frequentado pelo em principal suspeito – o alemão Christin Brueckner. O jornal britânico ‘The Sun’ informou que mergulhadores vão fazer buscas na água nos arredores de uma represa próxima à cidade de Silves, enquanto as margens são escavadas. A principal hipótese tratada pela polícia alemã e portuguesa é que Maddie tenha sido assassinada, contudo, seu corpo nunca foi encontrado. Com essa nova operação, os agentes esperam conseguir mais informações e até provas sobre o desaparecimento da britânica. Brueckner, que nega envolvimento o desparecimento de Madaleine McCan, está preso na Alemanha pelo estupro e uma turista americana de 72 anos na Praia da Luz, em 2005. Apesar de não haver nenhuma acusação formal contra ele referente ao desaparecimento da britânica, registros telefônicos mostram que o alemão esteve perto do complexo hoteleiro onde Madeleine desapareceu.