Incêndio em guindaste fecha ruas de Nova York; veja vídeo

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo dois bombeiros; ainda não está claro o que ocasionou o acidente

Reprodução/Twitter/@worldsource24 Guindaste pega fogo e desaba em Nova York



Um guindaste pegou fogo e desabou parcialmente em Nova York na manhã desta quarta-feira, 26. Ao menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo dois bombeiros, que não correm risco de morte, segundo o jornal norte-americano ‘The New York Times’. O momento do acidente foi registrado por pessoas que estavam em Manhattan na hora em que o equipamento desabou e acabou atingindo a lateral de um arranha-céu. Em entrevista à imprensa local, uma testemunha disse que a colisão do guindaste com o prédio soou como um raio ou uma explosão. Devido ao ocorrido, as autoridades locais informaram que a 10ª Avenida foi fechada por motivos de segurança.

O Corpo de Bombeiros de Nova York informou, via comunicado, que estava atuando em um colapso de guindaste e incêndio. Ainda não está claro o que ocasionou o fogo no equipamento. O prefeito da cidade falou sobre o ocorrido e disse que, após ver os escombros na rua, pensou que a situação “poderia ter sido muito pior” e ressaltou o papel dos socorristas, dizendo que eles fizeram a avaliação correta do incêndio. Essa não é a primeira vez que um caso como esse acontece em Manhattan. Em fevereiro de 2016, algo parecido já tinha sido registrado. Na ocasião, uma grua caiu e matou um homem que passava pelo local.