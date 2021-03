Incêndio em hospital de Covid-19 na Índia deixa pelo menos 11 mortos

Sete pacientes que estavam sob ventilação mecânica tiveram que ser evacuados do centro médico em Mumbai enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas

Reprodução Twitter Mumbai Police O Hospital Sunrise fica no terceiro andar de um prédio comercial em Mumbai, a maior cidade da Índia



Pelo menos 11 pessoas morreram durante um incêndio que atingiu o Hospital Sunrise, em Mumbai, na noite desta quinta-feira, 25. O centro médico privativo, que fica no terceiro andar de um shopping center, tratava um total de 76 pacientes, sendo que 73 tinham sido internados com Covid-19. Enquanto 20 caminhões do corpo de bombeiros tentavam controlar as chamas, pelo menos 70 pacientes foram evacuados e transferidos para outros hospitais, incluindo sete que estavam sob ventilação mecânica. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas já é sabido que o fogo teve início no andar térreo do edifício e que a fumaça subiu rapidamente para o andar do hospital. Como os corpos ainda estão sendo identificados pelas famílias, não há confirmação de quantas das vítimas eram pacientes com Covid-19. Em agosto, outro hospital da Índia foi atingido por um incêndio: na ocasião, cinco pessoas que estavam tratando infecções pelo novo coronavírus acabaram morrendo na cidade de Ahmedabad.