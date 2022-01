Incêndio em prédio na Filadélfia deixa pelo menos 13 mortos

Segundo a polícia dos EUA, sete das vítimas fatais eram crianças e pelo menos 26 pessoas moravam no conjunto de apartamentos

Pelo menos 13 pessoas morreram na manhã desta quarta-feira, 5, após um incêndio atingir um conjunto de apartamentos localizado na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. De acordo com o corpo de bombeiros local, pelo menos 26 pessoas moravam no espaço e sete dos 13 mortos eram crianças. O fogo, que tomou grandes proporções, foi iniciado no começo da manhã e levou cerca de 50 minutos para ser controlado. “Foi terrível. Estou nessa carreira há cerca de 30 anos e esse é, provavelmente, um dos piores incêndios que já vi”, afirmou em coletiva de imprensa o representante do Corpo de Bombeiros local, Craig Murphy. Segundo ele, nenhum dos quatro detectores de fumaça do local funcionaram no momento do fogo, mas os apartamentos, que eram apenas um imóvel até a década de 1950 e foram divididos naquele período, estavam legalizados e não tinham registro de qualquer violação. A construção data da década de 1920. As causas do fogo ainda não foram identificadas.