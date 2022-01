Papa Francisco diz que substituir filhos por cães e gatos é sinal de ‘egoísmo’

Declarações foram dadas durante Audiência Geral no Vaticano nesta quarta-feira, 5; pontífice afirmou que negar a paternidade ‘tira a humanidade’ do mundo

EFE/EPA/FILIPPO MONTEFORTE / POOL Papa Francisco criticou pessoas que têm cachorros e gatos no lugar de filhos



Em declarações dadas durante Audiência Geral no Vaticano nesta quarta-feira, 5, o Papa Francisco criticou aqueles casais que têm cachorros e gatos no lugar de filhos. “Hoje nós vemos uma forma de egoísmo. Vemos que algumas pessoas não querem ter filhos. Às vezes, eles tem apenas um e é isso, mas eles têm cães e gatos que tomam o lugar dessas crianças. Isso faz as pessoas rirem, mas é a realidade”, afirmou. Francisco considerou que a “negação da paternidade e maternidade” é algo que “tira a nossa humanidade” e prejudica os países. Esta não é a primeira vez que o pontífice se pronuncia sobre o assunto publicamente: em 2014, em conversa com o jornal “Il Messaggero“, ele afirmou que ter animais como forma de substituir filhos é um “fenômeno da degradação cultural” no mundo e disse que o ato sinaliza que as pessoas estão buscando relações mais fáceis e “menos complexas do que as de pais e filhos”.