Incêndio florestal destrói 7 mil hectares e deixa ao menos 11 feridos em Portugal

Estimativa é da Defesa Civil nacional, que emitiu um alerta devido aos riscos do aumento das temperaturas em todo o país

Patricia de Melo Moreira/AFP Bombeiros trabalhando para conter incêndio florestal em Portugal



Um incêndio florestal destruiu uma área de 7 mil hectares e deixou pelo menos 11 feridos em Portugal, neste domingo, 6. A estimativa é da Defesa Civil nacional, que emitiu um alerta devido aos riscos do aumento das temperaturas em todo o país. “Estima-se que a área queimada seja de 7.000 hectares, mas o potencial deste incêndio poderia chegar a mais de 20.000 hectares”, disse José Guilherme, comandante dos serviços de resgate encarregados das operações. Segundo o comandante, trata-se de “uma área muito grande com muitas casas e vilas isoladas” e que o Corpo de Bombeiros concentra suas ações em quatro pontos quentes onde era provável que as chamas reiniciassem. Mais de mil bombeiros atuam para “garantir a estabilização do fogo, cujo perímetro já alcança 60 quilômetros”, indicou o comandante durante uma coletiva de imprensa no município de Proença-a-Nova”.

O incêndio começou na sexta-feira, 4, na cidade de Castelo Branco. Pelo menos 6 mil hectares foram devastados nas primeiras 24 horas, segundo a primeira estimativa da Defesa Civil. Neste sábado, 5, as fumaças e as cinzas chegaram à cidade santuário de Fátima, no centro do país. Outros 400 agentes dos Bombeiros foram mobilizados para conter um foco de incêndio em Odemira, próxima da costa sudoeste. “As chamas estão cedendo terreno diante dos recursos de combate”, disse Tiago Bugio, um dos responsáveis da da Defesa Civil, na manhã deste domingo. Informou também que duas frentes do incêndio permaneciam ativas, mas uma terceira, que se dirigia ao sul e à região turística do Algarve, havia sido controlada.

*Com informações da AFP